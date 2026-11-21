Минтранс Кубани объявил аукцион на охрану 130 мостов и путепроводов
Министерство транспорта Краснодарского края объявило аукцион на поиск подрядчика для обеспечения круглосуточной охраны 127 мостов и трех путепроводов на региональных трассах. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 615,5 млн руб. Согласно документации, охрана объектов будет осуществляться с 21 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года — почти год.
В обязанности исполнителя входит обеспечение защиты сооружений от «незаконного вмешательства», а также реагирование на угрозы безопасности.