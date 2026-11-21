В Калининграде число погибших в ДТП за 2025 год снизилось на 30,4%
В Калининграде по итогам 2025 года число погибших в ДТП сократилось на 30,4%. Об этом сообщили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации.
На нерегулируемых пешеходных переходах количество погибших уменьшилось на 27,3%, на регулируемых — на 50%.
В январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число ДТП снизилось на 27,4%, а количество пострадавших — на 29,2%.
По итогам анализа аварийности за 2025 год в городе выявили 15 аварийно опасных участков. Для повышения безопасности на них изменили схемы движения и конфигурацию пешеходных переходов, установили светофоры и дополнительное освещение, оборудовали шумовые полосы и смонтировали камеры фотовидеофиксации.