По итогам анализа аварийности за 2025 год в городе выявили 15 аварийно опасных участков. Для повышения безопасности на них изменили схемы движения и конфигурацию пешеходных переходов, установили светофоры и дополнительное освещение, оборудовали шумовые полосы и смонтировали камеры фотовидеофиксации.