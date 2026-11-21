В ДТП с двумя грузовиками в Тосненском районе погиб водитель
В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария затруднила движение на участке дороги. Об этом 21 ноября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным полиции, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся со «Сканией». Мужчина погиб на месте, его личность устанавливают.
Водитель второго грузовика, предположительно, получил легкие травмы. Его госпитализировали.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.