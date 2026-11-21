В Саратовской области до 2029 года построят и отремонтируют десятки медучреждений
На это из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей
В Саратовской области обнародовали список учреждений здравоохранения, которые построят или капитально отремонтируют в 2027 и 2028 годах. Перечень опубликовал Telegram-канал «Володин Саратов».
В следующем году капитально отремонтируют детскую поликлинику на улицах Безымянной, 6Б, Большой Горной, 43А и поликлиническое отделение № 1 на ул. Вишневой, 6 в Саратове; филиал № 1 на ул. Транспортной, 25, помещения поликлиники № 2 на ул. Маяковского, 1 в Энгельсе; главный корпус Красноармейской райбольницы на ул. Кузнечной, 5 в Красноармейске.
Также в 2027 году запланировано строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в селе Петрово Аткарского района; поселке Васильевка 1-я и селе Камышево Дергачевского района; поселке Красный Боец, селах Лобки 2-е, Орлов Гай, Чапаевка Ершовского района; поселке Знаменский Ивантеевского района; селе Новая Ивановка Калининского района; станице Паницкая и селе Усть-Золиха Красноармейского района; поселке Мирный Петровского района; селах Большая Каменка, Кувыка, Слепцовка и Широкое Татищевского района.
В 2028 году ремонт ждет здания поликлинического отделения № 1 на ул. Антонова, 5, отделения № 2 на ул. Клочкова, 74, отделения № 3 на ул. Тархова, 32 (строение 1), детского отделения № 3 на ул. Тархова, 32 (строение 3), женской консультации поликлиники № 16 на проспекте им. 50 лет Октября, 73 и врачебной амбулатории п. Сергиевский в Саратове. В Красном Куте реконструируют стационар районной больницы, в Марксе — помещение поликлиники на ул. Кирова, 1/1 и помещения детской поликлиники на ул. Калинина, 1, в р. п. Татищево — здание стационара на ул. Мичурина, 9. В том же году будут возведены три ФАПа — в Лопуховке Аткарского района, Интернациональном Краснокутского района и Чернышовке Новобурасского района.
На 2029 год запланирован ремонт здания поликлинического отделения № 2 на ул. 2-й Садовой и филиала 1 детского поликлинического отделения № 1 на ул. Крымской, 4 в Саратове. Также капитально отремонтируют здание филиала № 7 на ул. Одесской, 64 в Энгельсе и здание терапевтического отделения Балашовской районной больницы на ул. Ленина, 29. Средства в 2029-м выделят на строительство поликлиники на 750 посещений в Энгельсе и детского поликлинического отделения Энгельсской райбольницы в р. п. Приволжском. В том же году введут в эксплуатацию три ФАПа: в Сафаровке Дергачевского района, Осиновом Гае Ершовского района и Ивановке Ивантеевского района.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что на три года на строительство ФАПов и ремонт поликлиник Саратовской области будет суммарно выделено 5,05 млрд руб.