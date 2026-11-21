В 2028 году ремонт ждет здания поликлинического отделения № 1 на ул. Антонова, 5, отделения № 2 на ул. Клочкова, 74, отделения № 3 на ул. Тархова, 32 (строение 1), детского отделения № 3 на ул. Тархова, 32 (строение 3), женской консультации поликлиники № 16 на проспекте им. 50 лет Октября, 73 и врачебной амбулатории п. Сергиевский в Саратове. В Красном Куте реконструируют стационар районной больницы, в Марксе — помещение поликлиники на ул. Кирова, 1/1 и помещения детской поликлиники на ул. Калинина, 1, в р. п. Татищево — здание стационара на ул. Мичурина, 9. В том же году будут возведены три ФАПа — в Лопуховке Аткарского района, Интернациональном Краснокутского района и Чернышовке Новобурасского района.