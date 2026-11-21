В Севастополе отразили атаку ВСУ
Силы ПВО и мобильные группы отразили атаку украинских формирований на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализован один БПЛА над морем в районе Северной стороны», — написал он в своем канале в «Макс».
По словам главы региона, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности: при обнаружении любых опасных предметов или обломков нельзя к ним приближаться, о находке следует незамедлительно сообщать по номеру 112.