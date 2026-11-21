В Пензе арестовали 60-летнего подозреваемого в насилии над малолетней
Мужчина уже был судим
В Пензе задержали ранее судимого 60-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении ребенка. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 16 ноября этого года в помещении одного из магазинов подозреваемый совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера. Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта по месту жительства.
По ходатайству следствия подозреваемого отправили в СИЗО. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления.