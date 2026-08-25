Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным СБП и карт «Мир» с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года Национальная система платежных карт (НСПК) начнет передавать Росфинмониторингу данные об операциях в Системе быстрых платежей (СБП), по картам «Мир», а также с использованием единого платежного QR-кода. Финансовая разведка будет получать сведения через личный кабинет или единую систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом НСПК запрещается разглашать сам факт передачи информации. Эти изменения внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…».

Порядок взаимодействия, включая сроки, способы, объем и состав предоставляемых данных, будет закреплен отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России. Как уточняется в сопроводительных материалах к закону, нововведения призваны ускорить проверку финансовой информации и снизить нагрузку на кредитные организации за счет сокращения числа массовых («веерных») запросов со стороны ведомства.

Внесенные изменения направлены на повышение эффективности национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Полученный доступ к операциям через СБП и QR-коды позволит Росфинмониторингу оперативнее выявлять подозрительные транзакции, не дублируя запросы в банки, что, по замыслу законодателей, укрепит финансовый мониторинг без создания избыточной административной нагрузки на участников рынка.