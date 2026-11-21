Ночью 21 ноября дежурные силы российской противовоздушной обороны отработали по крупнейшему за последнее время налету. Как сообщает Минобороны России, с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 мск 21 ноября над территорией страны были сбиты 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.