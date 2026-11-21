За ночь над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 275 БПЛА
Ночью 21 ноября дежурные силы российской противовоздушной обороны отработали по крупнейшему за последнее время налету. Как сообщает Минобороны России, с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 мск 21 ноября над территорией страны были сбиты 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
География перехвата охватила практически весь юго-запад и запад России. Помимо Ростовской области, в список регионов, над которыми была уничтожена угроза, вошли: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская и Смоленская области; Республика Крым.
Кроме того, дежурные расчеты ликвидировали цели над акваторией Черного моря, не допустив прорыва аппаратов к береговой инфраструктуре.