Сегодня, когда ключевые созидательные цели достигнуты — стадион полностью построен, введен в эксплуатацию и успешно функционирует, обеспечивая клубу и болельщикам необходимый уровень комфорта, а мои полномочия в качестве депутата Самарской губернской думы (в октябре 2026 года) завершились, я констатирую: поставленные задачи решены, а все взятые перед регионом и клубом обязательства исполнены в полном объеме. В сложившихся обстоятельствах я считаю свое дальнейшее участие в работе органа управления нецелесообразным и принимаю взвешенное решение о сложении полномочий»,— написал бизнесмен в своем Telegram-канале.