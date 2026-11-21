Кидсмаксинг: дети как новая роскошь
Почему обеспеченные мужчины все чаще хотят стать многодетными отцами
Пока одни откладывают родительство из-за стоимости жилья, образования и экономической неопределенности, другие превращают продолжение рода в масштабный проект. Разбираемся, почему многодетность становится предметом разговоров о деньгах, власти и генетическом наследии и где проходит граница между осознанным родительством и репродуктивной гонкой.
Максимум потомков
Слово kidsmaxxing появилось от английского kids («дети») и суффикса -maxxing («максимизация»), который пришел из геймерского сленга. Изначально min-maxing обозначал стремление улучшить характеристики персонажа ради максимального результата. Позже эта логика распространилась на другие сферы жизни. Одним из самых известных примеров стал looksmaxxing — стремление максимально улучшить внешность. В 2020-х годах модель стали применять к здоровью, а теперь — и к количеству потомков. Все чаще богатые мужчины задаются целью оставить после себя как можно больше детей.
Один из самых известных примеров — миллиардер Илон Маск: у него как минимум 13 детей. У девелопера Стефана Соловьева, представителя одной из крупнейших американских бизнес-семей, 22 ребенка. Китайский предприниматель Сюй Бо, основатель игровой компании Duoyi Network, стал отцом более 100 детей — они рождены с помощью суррогатного материнства.
В подобных историях биологическое отцовство становится своеобразным символическим капиталом. Мужчина передает потомкам не только деньги, фамилию или бизнес, но и генетический материал, который считает уникальным. Многие из них признаются: «Мы хотим спасти человечество от вымирания». Индивидуальное желание тут аккуратно упаковывается в миссию.
Ресурсы, контроль и желание оставить след
Специалисты пока не пришли к единому мнению, почему состоятельные пациенты могут планировать большое количество детей. Уролог-андролог OXY-center Дмитрий Гришко считает, что высокий доход не обязательно становится причиной многодетности, но позволяет иначе воспринимать финансовые ограничения. Если мужчина способен обеспечить образование, медицинскую помощь и бытовую поддержку, большая семья может казаться ему более доступной. Еще один фактор — возраст.
«Интерес к криоконсервации спермы есть, и в целом мужчины стали больше задумываться о сохранении репродуктивного материала заранее. Для многих заморозка спермы может быть своеобразной страховкой на будущее»,— отмечает Гришко.
По его словам, обеспеченный человек может позволить себе более длительное планирование. Однако высокий доход не отменяет возрастных изменений качества спермы, генетических факторов и других причин бесплодия.
Специалист также предостерегает от восприятия репродуктивной медицины как инструмента абсолютного контроля. Криоконсервация, вспомогательные репродуктивные технологии и генетическое тестирование позволяют принимать более информированные решения, но не гарантируют результата: «Задача врача — не собрать ребенка по заданным параметрам, как пазл, а помочь пациентам пройти путь к родительству максимально безопасно и осознанно».
Алина Неприна, врач-психиатр клиники Глазуновой, уверена, что причина может быть глубже — в психологических установках и восприятии собственной значимости.
«Финансовая стабильность снижает тревожность за ресурсы, а привычка управлять бизнесом иногда формирует ощущение, что любое желание можно реализовать. «Смена фокуса с „выживания“ на „экспансию“ проявляется и в бизнесе, и в личной жизни»,— объясняет доктор.
У некоторых успешных мужчин могут проявляться нарциссические черты: дети воспринимаются как продолжение собственного «Я», подтверждение силы и состоятельности. Через большое количество потомков мужчина может стремиться максимизировать собственную значимость, влияние и ощущение бессмертия. Дети становятся способом оставить после себя нечто, что переживет их родителя.
«Много детей — это создание „армии“ своей ДНК. Мужчина подсознательно думает: „Меня не станет, но моих детей будет много, и частичка меня останется в мире навсегда“»,— говорит Неприна.
В определенных социальных кругах большая семья может восприниматься и как маркер успеха — наряду с дорогой недвижимостью и автомобилями. Однако специалист подчеркивает: количество детей не равно качеству воспитания. В погоне за максимизацией потомства взрослые могут забывать об эмоциональной связи и психологическом здоровье детей.
Феликс Гамзаев, собственник медицинского бизнеса и основатель OXY-center, рассматривает многодетность как сочетание нескольких мотивов: продолжения рода, генеративности — желания передавать опыт и ценности следующим поколениям, потребности в наследии. По его мнению, принципиальное различие проходит между зрелой и демонстративной мотивацией. «Первая отличается от второй тем, что включает готовность нести ежедневную ответственность за каждого ребенка, а не только „максимизировать“ результат».
Гамзаев также отмечает, что стремление создать династию может быть связано со страхом конечности существования. Дети воспринимаются как символическое продолжение человека, возможность сохранить его влияние и ценности на поколения вперед. Но если доминирует идея «продолжить себя», возникает риск, что самостоятельность ребенка и его собственные желания окажутся на втором плане.
При этом главный врач клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио», кандидат медицинских наук и репродуктолог Ирина Лукошкина не наблюдает выраженной тенденции, при которой именно состоятельные мужчины сознательно стремятся иметь очень большое количество детей. По ее мнению, многодетность гораздо чаще связана с семейными ценностями, религиозными убеждениями и отношением пары к родительству, чем с уровнем дохода: «Высокий достаток может дать семье больше возможностей — в вопросах образования детей, медицинской помощи, бытовой поддержки. Но сам по себе он не становится основной причиной решения иметь много детей».
Лукошкина также обращает внимание на то, что в репродуктивной медицине все чаще встречается осознанное отношение к собственному здоровью. Мужчины заранее оценивают фертильность, проходят обследования и сохраняют биоматериал. Но технологии позволяют управлять лишь отдельными этапами репродуктивного процесса, а не гарантировать беременность или рождение ребенка.
Когда количество становится проблемой
Финансовые ресурсы позволяют обеспечить детям жилье, образование, медицинскую помощь и другие блага. Но деньги не заменяют эмоциональную близость. Если у человека десятки или сотни биологических детей, закономерно возникает вопрос: насколько он способен поддерживать отношения с каждым из них?
Есть и медицинские риски. При массовом донорстве спермы десятки или сотни биологических потомков могут не знать о существовании друг друга. В будущем это создает вероятность случайных близкородственных отношений. Кроме того, если донор является носителем наследственного заболевания, определенные генетические варианты могут передаваться сразу нескольким потомкам. Скрининг снижает риски, но не исключает их полностью.
В отличие от бизнеса, родительство невозможно оценить только по количеству. И если деньги позволяют масштабировать многие стороны жизни, то эмоциональную близость, внимание и участие по-прежнему приходится выстраивать — с каждым ребенком отдельно.