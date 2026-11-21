При этом главный врач клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио», кандидат медицинских наук и репродуктолог Ирина Лукошкина не наблюдает выраженной тенденции, при которой именно состоятельные мужчины сознательно стремятся иметь очень большое количество детей. По ее мнению, многодетность гораздо чаще связана с семейными ценностями, религиозными убеждениями и отношением пары к родительству, чем с уровнем дохода: «Высокий достаток может дать семье больше возможностей — в вопросах образования детей, медицинской помощи, бытовой поддержки. Но сам по себе он не становится основной причиной решения иметь много детей».