В Дагестане суд прекратил полномочия главы Дахадаевского района
Суд досрочно прекратил полномочия главы Дахадаевского района Дагестана Магомеда Абдулкадирова из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Решение принято 20 ноября 2026 года по иску Кайтагской межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Как установила прокуратура, господин Абдулкадиров не предотвратил конфликт интересов, связанный с тем, что в его подчинении находились близкие родственники и другие лица, состоящие с ним в родственных отношениях.
Административное дело поступило в суд 21 сентября 2026 года. Заинтересованным лицом по нему выступала администрация главы и правительства Республики Дагестан.