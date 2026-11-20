В Ярославле открылся круглогодичный беговой центр ВФЛА
В Ярославле начал работу бесплатный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила «Ъ-Ярославль» пресс-служба федерации. Спортивное пространство расположено на улице Подзеленье, рядом с мостом на Даманский остров.
На прилегающей территории оборудовали беговые дорожки, воркаут-зону и площадку для отдыха. В здании бегового центра ВФЛА предусмотрены раздевалки, душевые, шкафчики для хранения вещей, тренерская и спортзал. Тренировки планируют проводить как в помещении, так и на открытом воздухе. Также в программе — лекции, мастер-классы, любительские старты и семейные мероприятия.
Председатель ВФЛА Петр Фрадков сообщил, что новые спортивные пространства строят прежде всего в тех регионах, где уже есть активные беговые сообщества и запрос жителей на развитие инфраструктуры. Федеральная сеть бесплатных беговых центров ВФЛА охватит больше 20 городов России.
«Нам важно, чтобы заниматься легкой атлетикой мог каждый — ребенок или взрослый, новичок или опытный спортсмен. Для этого мы создаем комфортные условия для регулярных тренировок в разных регионах страны»,— подчеркнул Петр Фрадков.
По словам губернатора Михаила Евраева, в Ярославской области легкой атлетикой занимаются более 9,5 тыс. человек. Он поблагодарил ВФЛА, АНО «Евразия» и Петра Фрадкова за реализацию проекта.
«Новый беговой центр в ярославском парке “Подзеленье” позволит жителям бесплатно заниматься круглый год — самостоятельно или с профессиональными тренерами. Важно, что центр будет доступен людям разного возраста и уровня подготовки, в том числе семьям с детьми»,— отметил глава региона.
В день открытия в Ярославле провели семейный забег и фотосессию с известными спортсменами — амбассадорами проекта. Участники церемонии также заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям.
Проект реализован при финансовой поддержке АНО «Евразия» за счет частных средств.