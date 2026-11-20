На прилегающей территории оборудовали беговые дорожки, воркаут-зону и площадку для отдыха. В здании бегового центра ВФЛА предусмотрены раздевалки, душевые, шкафчики для хранения вещей, тренерская и спортзал. Тренировки планируют проводить как в помещении, так и на открытом воздухе. Также в программе — лекции, мастер-классы, любительские старты и семейные мероприятия.