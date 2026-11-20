ХК «Автомобилист» всухую проиграл «Сибири» в Новосибирске
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственную шайбу в матче на 48-й минуте забросил защитник «Сибири» Никита Смирнов.
После 27 матчей «Автомобилист» набрал 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. «Сибирь» с 26 очками после 29 игр располагается на десятой строчке.
Следующий матч екатеринбургская команда проведет 22 ноября в Нижнем Новгороде, где сыграет с «Торпедо».