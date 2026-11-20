В апреле этого года арбитражный суд уже удовлетворил иск регионального минсельхоза к ИП, главе КФХ Светлане Козловой о полном возврате всех 30 млн руб. гранта в связи с тем, что глава КФХ сдала фиктивную отчетность по гранту, в том числе оформив как закупку стадо крупного рогатого скота своего мужа (тоже главы КФХ).