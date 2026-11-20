В Ульяновской области сотрудников райадминистрации обвиняют в получении взятки 3 млн рублей
По обвинению в получении взятки группой лиц в особо крупном размере за действия в пользу взяткодателя (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) арестован начальник отдела администрации Карсунского района Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщили региональные СУ СКР и УМВД.
В СУ СКР отмечают, что по той же статье предъявлено обвинение ведущему специалисту районной администрации (ему судом избран запрет определенных действий).
Одновременно с ними был задержан и взяткодатель — женщина-фермер. Ей предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), суд определил ей меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Все обвиняемые были задержаны накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.
По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2026 года начальник отдела и ведущий специалист получили от главы фермерского хозяйства взятку 3 млн руб. за обеспечение получения из областного бюджета Ульяновской области гранта 30 млн руб., который женщина должна была направить на развитие семейной фермы.
В СУ СКР имена обвиняемых не раскрывают. По данным источников «Ъ-Волга», близких к правоохранительным органам, речь идет о начальнике отдела по развитию сельских территорий администрации Карсунского района Лекмане Зиннюрове, зампреде комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Михаиле Лебедушкине и главе крестьянско-фермерского хозяйства Светлане Козловой. По информации собеседника, Лекман Зиннюров вину не признает, заявляя о своей непричастности к распределению субсидий.
В апреле этого года арбитражный суд уже удовлетворил иск регионального минсельхоза к ИП, главе КФХ Светлане Козловой о полном возврате всех 30 млн руб. гранта в связи с тем, что глава КФХ сдала фиктивную отчетность по гранту, в том числе оформив как закупку стадо крупного рогатого скота своего мужа (тоже главы КФХ).
В СУ СКР отмечают, что преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, МВД, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.