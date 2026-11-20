Жителя Ярославской области задержали за призывы к терроризму
УФСБ России по Ярославской области задержало местного жителя 1967 года рождения по подозрению в публичных призывах к терроризму и экстремизму в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
По данным ведомства, мужчина с личного аккаунта в Telegram разместил в нескольких открытых сообществах комментарии с призывами наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры России и физически уничтожать ее население.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Мужчину заключили под стражу.
Санкции указанных статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.