Югра и Ямал вошли в число регионов, где протестируют доставку грузов дронами
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в число восьми регионов России, отобранных для участия в пилотном проекте по развитию низковысотной экономики. Программа предполагает отработку регулярной доставки грузов с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), сообщили в Минтрансе России.
Результаты конкурсного отбора представили на XX Международном форуме «Транспорт России». Всего на конкурс поступило 18 заявок. Победителей определяли по 11 критериям, среди которых готовность сценариев применения беспилотников, инфраструктуры, эксплуатантов и организационного сопровождения. Помимо Югры и Ямала, в список участников вошли Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области.
С помощью БАС на выбранных маршрутах планируют доставлять продукты, товары повседневного спроса, посылки, документы и лекарства. Особое внимание уделят снабжению труднодоступных населенных пунктов. Для идентификации беспилотников и онлайн-мониторинга региональных инициатив планируется использовать систему на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Пилотный проект рассчитан до конца 2027 года. Планируется, что его результаты помогут сформировать единые подходы к организации беспилотной доставки и определить условия для ее дальнейшего масштабирования по стране.