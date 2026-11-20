Результаты конкурсного отбора представили на XX Международном форуме «Транспорт России». Всего на конкурс поступило 18 заявок. Победителей определяли по 11 критериям, среди которых готовность сценариев применения беспилотников, инфраструктуры, эксплуатантов и организационного сопровождения. Помимо Югры и Ямала, в список участников вошли Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области.