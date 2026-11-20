Глава Оренбуржья проведет ежегодную прямую линию 30 ноября
Губернатор ответит на вопросы жителей и расскажет о планах на следующий год
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник, 30 ноября, проведет ежегодную прямую линию на ТВ. Трансляция начнется в 17:00 (MSK +2).
На прямой линии господин Солнцев ответит на вопросы местных жителей, а также расскажет о реализованных проектах и планах на 2027 год.
Вопросы можно задать заранее через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и чат-бот в МАХ. Кроме того, в работу возьмут обращения из социальных сетей.
Трансляция будет доступна в аккаунтах губернатора в ВК и МАКС, а также в каналах информационного центра правительства области в этих же соцсетях. Эфир пройдет на телеканалах ОТР, «Россия 24», ОРТ и «Город» (22-я кнопка кабельного), а также на радиостанциях «Планета FM» и «Радио России».
Ранее, 18 ноября, в Оренбурге прошла прямая линия мэра Альберта Юмадилова.