Трансляция будет доступна в аккаунтах губернатора в ВК и МАКС, а также в каналах информационного центра правительства области в этих же соцсетях. Эфир пройдет на телеканалах ОТР, «Россия 24», ОРТ и «Город» (22-я кнопка кабельного), а также на радиостанциях «Планета FM» и «Радио России».