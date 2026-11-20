Россельхознадзор выявил нарушения на молочном производстве в Алапаевске
Россельхознадзор привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя из Алапаевска, который занимается производством молочной продукции. Проверка выявила «недостатки, ставящие под сомнение безопасность выпускаемой молочной продукции», сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.
Внеплановую выездную проверку предприятия провели с 11 по 13 ноября. Инспекторы установили, что полы в производственных цехах и зоне разгрузки имеют деформации и неровности, из-за которых их сложно качественно мыть и дезинфицировать. При входах в цеха не было специальных дезинфицирующих ковриков. Вместо них использовались обычные мокрые коврики, которые, по оценке ведомства, сами могли стать источником бактериального загрязнения.
На предприятии также не оказалось термометров и гигрометров для контроля температуры и влажности в производственных помещениях. Кроме того, в системе «Меркурий» отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях продукции, а сроки действия протоколов испытаний указывались неверно.
По итогам проверки предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений и составили протокол об административном правонарушении за нарушение изготовителем требований технических регламентов (по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).