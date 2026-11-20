Внеплановую выездную проверку предприятия провели с 11 по 13 ноября. Инспекторы установили, что полы в производственных цехах и зоне разгрузки имеют деформации и неровности, из-за которых их сложно качественно мыть и дезинфицировать. При входах в цеха не было специальных дезинфицирующих ковриков. Вместо них использовались обычные мокрые коврики, которые, по оценке ведомства, сами могли стать источником бактериального загрязнения.