Сочи сводит бюджет
Дефицит городской казны в 2027 году запланирован на уровне 102 млн рублей
В 2027 году администрация Сочи рассчитывает увеличить доходы на 14,3% и сократить расходы примерно на 10% по сравнению с уточненным планом 2026 года. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации курорта, доходы города в 2027 году должны составить 35,7 млрд руб., расходы — 35,8 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 102 млн руб. Опрошенные «Ъ-Сочи» эксперты при этом обращают внимание на зависимость города от межбюджетных трансфертов и возможное снижение налоговых поступлений.
На сайте администрации Сочи опубликовали постановление об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. В документе названы основные источники пополнения городской казны, приоритетные расходы, а также меры по обеспечению сбалансированности бюджета.
Согласно документу, доходы города в 2027 году составят 35,7 млрд руб., расходы — 35,8 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 102 млн руб. По сравнению с уточненным планом на 2026 год доходы бюджета в 2027 году вырастут на 14,3%, расходы сократятся примерно на 10%. Налоговые и неналоговые поступления должны составить 18,6 млрд руб. 17,2 млрд руб. город рассчитывает получить в виде безвозмездных трансфертов из других бюджетов.
Экономист Ирина Рындина говорит, что реалистичность прогноза доходов зависит от того, смогут ли вышестоящие бюджеты выполнить свои обязательства. Налоговые поступления, в свою очередь, будут зависеть от общей экономической ситуации.
«Основной целью налоговой политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сочи в условиях, в которых уровень неопределенности остается высоким вследствие усиления геополитических противоречий»,— говорится в документе.
Для этого власти намерены повысить собираемость налогов и других обязательных платежей, сократить задолженность и увеличить доходы от использования муниципального имущества. Среди запланированных мер — развитие системы платных парковок, выявление незарегистрированных объектов бизнеса, борьба с нелегальной сдачей жилья, контроль за размещением рекламных конструкций и взысканием платы за компенсационное озеленение.
Еще одно направление — расширение реестра классифицированных средств размещения. Это позволит увеличить налоговую базу по туристическому налогу. За девять месяцев 2026 года в реестр включили 2,4 тыс. объектов размещения и 1,6 тыс. гостевых домов.
Также власти рассчитывают увеличить поступления от налога на имущество и земельного налога. Кроме того, в документе учтен норматив отчислений для Сочи от транспортного налога — 60%. Еще планируется поэтапно снизить предельный размер дохода для применения патентной системы налогообложения: с 20 млн до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. с 2028 года.
В январе—сентябре 2026 года в бюджет города дополнительно поступило 557,4 млн руб. Из них 461 млн руб. обеспечила работа по погашению налоговой и арендной задолженности. В частности, после заседаний межведомственных комиссий, на которых заслушали 3,4 тыс. должников, в бюджет поступило 258,2 млн руб. налогов. Еще 182,2 млн руб. город получил от арендаторов муниципального имущества.
Заметным источником доходов являются платные парковки. В январе—сентябре они принесли бюджету 80,3 млн руб. Штрафы за неоплату парковки пополнили казну еще на 77,8 млн руб.
Приоритетом расходной политики остается социальная сфера. Ее доля в общих расходах выросла с 56,4% в 2023 году до 60,8% в 2025-м. Власти намерены сохранить этот приоритет и в 2027–2029 годах.
С 1 декабря 2027 года должностные оклады муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений повысят на 5,6%. Расходы на коммунальные услуги планируется проиндексировать на 11,6% в 2027 году и на 4% ежегодно в 2028–2029 годах.
«Собственные доходы покрывают примерно половину расходов бюджета Сочи, остальная часть финансируется за счет трансфертов из краевого и федерального бюджетов. Поэтому город можно назвать “полусамостоятельным” с финансовой точки зрения. При этом по объему собственных доходов Сочи является одним из самых обеспеченных городов России»,— отмечает Ирина Рындина.
По ее мнению, предусмотренных в муниципальном бюджете средств недостаточно для решения инфраструктурных проблем города. Крупные проекты финансируют за счет краевого и федерального бюджетов, тогда как муниципальные средства направляют на содержание городской инфраструктуры и социальную сферу.
Если налоговая политика и геополитическая обстановка не изменятся, налоговые поступления окажутся на 20–40% ниже запланированных, говорит председатель сочинского отделения «Опоры России» Маргарита Волянская. По ее оценкам, при таком сценарии объем бюджета может составить около 28 млрд руб. вместо запланированных 35,7 млрд руб. Это требует более осторожного подхода к освоению запланированных средств, отмечает эксперт.
«Нежелание Краснодарского края и непосредственно Сочи использовать средства федерального бюджета тормозит экономическое развитие региона»,— заявляет Маргарита Волянская. Она считает, что дополнительные инвестиции могли бы направить на развитие дорожной инфраструктуры, создание туристических объектов, поддержку местного предпринимательства и строительство коммуникаций — газа, электричества и водоснабжения — в отдаленных районах курорта. Это позволило бы снизить издержки бизнеса и повысить привлекательность гостиничных и строительных проектов, резюмирует спикер.