Также власти рассчитывают увеличить поступления от налога на имущество и земельного налога. Кроме того, в документе учтен норматив отчислений для Сочи от транспортного налога — 60%. Еще планируется поэтапно снизить предельный размер дохода для применения патентной системы налогообложения: с 20 млн до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. с 2028 года.