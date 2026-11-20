Съезд с внешнего кольца КАД на М-11 в сторону Москвы закроют почти на сутки
Дорожники полностью перекроют 24 ноября съезд с 69-го километра КАД на трассу М-11 в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Съезд будет закрыт с 05:00 24 ноября до 08:00 25 ноября. Это связано, по словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с необходимостью проведения работ по ликвидации просадок в пришовных зонах деформационных швов.
Закрытие касается съезда только с внешнего кольца КАД. Движение с внутреннего кольца на М-11 «Нева» в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме без ограничений, отметил господин Пузыревский.
Учреждение просит водителей учитывать информацию о закрытии съезда при планировании маршрутов следования.