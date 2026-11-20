Съезд будет закрыт с 05:00 24 ноября до 08:00 25 ноября. Это связано, по словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с необходимостью проведения работ по ликвидации просадок в пришовных зонах деформационных швов.