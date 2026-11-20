По объему инвестиций и уплаченным налогам лидерами стали компании «Биокад», «Фармасинтез-Норд» и «Пантес». Общая выручка резидентов достигла 78,8 млрд рублей. Налоговые поступления от них во все уровни бюджетной системы превысили 17,5 млрд рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 71%, подчеркнул градоначальник.