Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» перевыполнили годовой план по инвестициям почти вдвое
Резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты более 21,3 млрд рублей за девять месяцев нынешнего года. Это в 1,8 раза больше планового годового показателя, сообщил губернатор Александр Беглов.
Налоговые отчисления резидентов в бюджет города на Неве, по словам господина Беглова, составили 9,7 млрд рублей. Это почти в 3,7 раза больше, чем годом ранее.
По объему инвестиций и уплаченным налогам лидерами стали компании «Биокад», «Фармасинтез-Норд» и «Пантес». Общая выручка резидентов достигла 78,8 млрд рублей. Налоговые поступления от них во все уровни бюджетной системы превысили 17,5 млрд рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 71%, подчеркнул градоначальник.
По словам господина Беглова, резиденты создают современные лекарства и технологии, которые делают страну сильнее.
«Они уверенно наращивают вложения и вносят весомый вклад в экономику города: инвестируют в разработки и новые продукты, обеспечивают налоговые поступления в бюджет. Город будет и дальше развивать инфраструктуру ОЭЗ, чтобы таких проектов становилось больше»,— отметил губернатор.
В настоящее время на четырех площадках ОЭЗ — «Нойдорф», «Новоорловская», «Парнас» и «Шушары» — зарегистрированы 67 резидентов. За период работы с 2006 года они вложили в экономику Петербурга 185,4 млрд рублей.