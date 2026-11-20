В Ярославле женщину обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом на 350 тысяч рублей
Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальной выплаты на 350 тыс. руб. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По версии следствия, в 2023 году женщина заключила социальный контракт для открытия ателье по пошиву и ремонту одежды. Для получения выплаты она представила бизнес-план, мониторинг цен на оборудование и проект договора аренды помещения, которые, как считает следствие, содержали заведомо недостоверные сведения.
Получив 350 тыс. руб., обвиняемая не приобрела необходимое оборудование, не заключила договор аренды и не представила отчет о предпринимательской деятельности. Деньги она потратила на личные нужды.
По иску департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля суд взыскал с женщины причиненный ущерб, однако он до настоящего времени не возмещен.
Уголовное дело расследовали сотрудники полиции. Женщине вменяют мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.