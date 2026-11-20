По версии следствия, в 2023 году женщина заключила социальный контракт для открытия ателье по пошиву и ремонту одежды. Для получения выплаты она представила бизнес-план, мониторинг цен на оборудование и проект договора аренды помещения, которые, как считает следствие, содержали заведомо недостоверные сведения.