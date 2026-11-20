Нижегородский театр оперы и балета представит балет «Лебединое озеро» в полной авторской версии: как отмечают в театре, зрителей и слушателей ждет музыка П. Чайковского «без поздних правок и купюр — так, как задумал гений». Первая постановка «Лебединого озера» в 1877 году не нашла отклика у публики. Спустя 18 лет балету дали второе рождение, но с серьезной переработкой. «Капельмейстер Рикардо Дриго переписал и переставил местами некоторые фрагменты, из-за чего оригинальная партитура Чайковского оказалась значительно сокращена», — поясняют в театре. Нижегородскую версию в полной редакции партитуры представили в 2025 году в постановке Александра Сергеева. В роли Одетты — Дарья Алексеева, для которой эта роль станет дебютом на нижегородской сцене.