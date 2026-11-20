Аутсайдерское искусство, история «Рокки» и «Лебединое озеро»
Выставки
Когда: с 21 ноября по 17 января
Где: НГХМ, корпус «Искусство XX века», Минина и Пожарского пл., 2/2
Билеты: 250 — 500 руб.
Кино
Когда: с 19 ноября
Где: «Орленок», «Империя грез», «Синема Парк»
Билеты: 310 — 650 руб.
Когда: с 19 ноября
Где: «Империя грез», «Синема Парк», «Романов Синема»
Билеты: 510 — 550 руб.
Спектакли
Когда: 20 — 22 ноября
Где: Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Белинского ул., 59
Билеты: 800 — 1500 руб.
Когда: 20 — 22 ноября
Где: Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Белинского ул., 59
Билеты: 500 — 1500 руб.
Концерты
Когда: 21 ноября
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская ул., 1
Билеты: 5000 — 6500 руб.
Когда: 22 ноября
Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова ул., 11/7
Билеты: 1400 — 2000 руб.
Когда: 22 ноября
Где: «Алькатрас», Почаинская ул., 17с
Билеты: 1700 — 2700 руб.
Лекции и мастер-классы
Когда: 21 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 800 руб.
Когда: 22 ноября
Где: НГХМ, корпус «Русское искусство», Кремль, корпус 3
Билеты: 250 — 500 руб.