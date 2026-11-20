На прошлой неделе, 11 ноября, сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали двоих подозреваемых — ранее судимых мужчин 35 лет из Смоленской области и 41 года из Татарстана. Оба жили в общежитии для рабочих. Оперативники нашли и покупателя, которому задержанные сбыли краденое.