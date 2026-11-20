В Петербурге раскрыли кражу тахометров из Усть-Луги на 14 млн рублей
Петербургский уголовный розыск раскрыл кражу дорогого геодезического оборудования из поселка Усть-Луга, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сообщение о хищении восьми тахометров со стройки в Усть-Луге поступило в полицию Кингисеппского района 20 мая. Ущерб составил 13 990 713 рублей. По факту хищения возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
На прошлой неделе, 11 ноября, сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали двоих подозреваемых — ранее судимых мужчин 35 лет из Смоленской области и 41 года из Татарстана. Оба жили в общежитии для рабочих. Оперативники нашли и покупателя, которому задержанные сбыли краденое.
Часть оборудования уже изъята. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы установить возможных соучастников и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.