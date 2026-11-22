В Черноземье 24 ноября ожидается холодная погода, до +2°C
Во вторник, 24 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная погода, возможен дождь со снегом в некоторых регионах. Температура будет варьироваться от –2°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +1°C, днем опустится до 0°C, вечером также будет 0°C, а ночью температура опустится до –2°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +2°C, днем температура составит +1°C, вечером опустится до 0°C, а ночью ожидается –1°C. Ветер до 6 м/с.
В Курске утром ожидается –1°C, днем будет до +1°C, вечером — вновь –1°C, а ночью температура опустится до –2°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем столбик термометра покажет 0°C, вечером будет –1°C, а ночью столбик термометра покажет –2°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается –1°C, днем — 0°C, вечером столбик термометра покажет до –1°C, а ночью — до –2°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +1°C, днем и вечером температура также составит +1°C, а ночью столбик термометра опустится до –1°C. Ветер до 6 м/с.