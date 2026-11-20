Планы бизнесмена Игоря Субботина построить индустриальный парк для производства авиационных компонентов рядом с новосибирским аэропортом Толмачево встретили возражение Министерства сельского хозяйства РФ. Ведомство рекомендовало отклонить его заявку на перевод в этих целях в соответствующий статус 48,5 га сельхозземель. Законодательное собрание области эту рекомендацию выполнило, но заявка может быть рассмотрена повторно, если предприниматель согласится разделить участки и детально указать их использование. Эксперты наблюдают в последнее время ужесточение государственной политики в вопросе смены назначения земель.