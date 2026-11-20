Промпарк пристраивается на пашне
Минсельхоз не согласовал размещение завода авиакомпонентов у аэропорта Толмачево
Планы бизнесмена Игоря Субботина построить индустриальный парк для производства авиационных компонентов рядом с новосибирским аэропортом Толмачево встретили возражение Министерства сельского хозяйства РФ. Ведомство рекомендовало отклонить его заявку на перевод в этих целях в соответствующий статус 48,5 га сельхозземель. Законодательное собрание области эту рекомендацию выполнило, но заявка может быть рассмотрена повторно, если предприниматель согласится разделить участки и детально указать их использование. Эксперты наблюдают в последнее время ужесточение государственной политики в вопросе смены назначения земель.
Заксобрание Новосибирской области на сессии 19 ноября отклонило внесенный правительством региона законопроект о переводе 48,5 га сельскохозяйственных земель в Толмачевском сельсовете в промышленную категорию. Тем самым парламент последовал рекомендации, данной федеральным Минсельхозом.
«По данным карты-схемы, земельные участки, расположенные единым крупным массивом общей площадью 48,5 га, относятся к сельскохозяйственным угодьям (пашня, сенокос). Законопроект не может быть поддержан Минсельхозом России ввиду его несоответствия целям развития сельского хозяйства»,— говорится в ответе ведомства на запрос, который направил губернатор Андрей Травников.
Инициатор проекта, предприниматель Игорь Субботин, планировал разместить по соседству с аэропортом Толмачево специализированный парк для производства авиационных комплектующих. Проект предполагал строительство четырех производственных зданий общей площадью около 40 тыс. кв. м, а также инфраструктуры, включая логистику и КПП с антитеррористической защитой. В пояснительной записке, подготовленной руководителем областного департамента имущества и земельных отношений Романом Шилохвостовым, подчеркивалось, что из-за близости к аэропорту и градостроительных ограничений альтернативных площадок для такого объекта нет.
Федеральное ведомство сочло обоснование недостаточным. Как сообщил на сессии председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин, Минсельхоз рекомендовал более детально аргументировать цели перевода земель и разделить участки для четкого зонирования.
В министерстве экономического развития Новосибирской области уточнили, что инвестор за помощью в подготовке проекта и господдержкой в ведомство не обращался. В администрации Толмачевского сельсовета также сообщили, что предприниматель не информировал о планах по развитию данной территории, которая в настоящее время не используется.
В 2019 году Игорь Субботин уже заявлял о намерениях построить промпарк «Сибирский» на участке площадью 67 га по соседству с ПЛП. «Ъ-Сибирь» он сообщил, что сейчас этим проектом занимается другое предприятие, а о своих новых планах предпочел рассказать позже.
Игорь Субботин также обращался к областным властям с просьбой изменить назначение пяти участков общей площадью 138 га в Криводановском сельсовете под грузовую, промышленную и авиационно-техническую инфраструктуру.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева отмечает, что в последние годы наблюдается ужесточение государственной политики в вопросах смены назначения земель. По ее словам, с этим столкнулись не только инвесторы, но и недропользователи. «В данном случае требование разделить участки связано с тем, что их структура и фактическое состояние неоднородны. Минсельхозу проще принять решение по более мелким частям. Полагаю, что с учетом заинтересованности областных властей в привлечении инвестиций, выход будет найден и заявка будет доработана»,— полагает эксперт.