Фигурантов задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ОП «Курчатовский» УМВД России по городу. В отношении 16-летнего и 20-летнего обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 15-летнего и одного из 17-летних соучастников избраны меры пресечения, ограничивающие их права на период предварительного следствия. Еще одного 17-летнего юношу ранее заключили под стражу по другому уголовному делу за преступление, совершенное после нападения.