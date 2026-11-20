В Челябинске юношам избрали меры пресечения по обвинению в нападении на жителя
Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска регионального управления СКР продолжает расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Их обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), самого старшего — дополнительно в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, вечером 12 ноября юноши у дома на улице 40-летия Победы напали на 42-летнего горожанина с молотком и электрошокером. Местный житель получил множественные переломы костей. На данный момент он находится в больнице под наблюдением врачей.
Фигурантов задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ОП «Курчатовский» УМВД России по городу. В отношении 16-летнего и 20-летнего обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 15-летнего и одного из 17-летних соучастников избраны меры пресечения, ограничивающие их права на период предварительного следствия. Еще одного 17-летнего юношу ранее заключили под стражу по другому уголовному делу за преступление, совершенное после нападения.