Так, 14-летняя девочка под угрозами уголовного дела в отношении ее отца передала курьеру 1 млн руб. и $4 тыс. Представившийся работником школы попросил продиктовать код из SMS для регистрации в электронном дневнике. Затем в мессенджере ей написал лже-сотрудник ФСБ и сообщил, что данные с Госуслуг ее и ее папы похищены, а деньги пытаются отправить ВСУ. Поэтому все наличные дома нужно передать посреднику и не рассказывать о случившемся, чтобы «спецоперация» не сорвалась. «Участником похожей истории стал и 76-летний пенсионер. Он, словно парализованный от страха, когда узнал, что его личные накопления якобы неизвестные украли и перевели на финансирование украинских бандеровцев, добровольно передал нужному гонцу 9,6 млн руб. Это стало возможным по причине принуждения пожилого гражданина скачать приложение для видеозвонков, а далее все по известной схеме»,— рассказал полковник Горелых.