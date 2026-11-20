Свердловчане отправили телефонным мошенникам более 3,2 млрд рублей с начала года
Жители Свердловской области с начала 2026 года отправили телефонным и интернет-мошенникам более 3,2 млрд руб., что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Порядка 90% таких преступлений совершается якобы от имени различных правоохранительных ведомств, а также банковских структур. Накануне жертвами неизвестных стали три жителя Екатеринбурга.
Так, 14-летняя девочка под угрозами уголовного дела в отношении ее отца передала курьеру 1 млн руб. и $4 тыс. Представившийся работником школы попросил продиктовать код из SMS для регистрации в электронном дневнике. Затем в мессенджере ей написал лже-сотрудник ФСБ и сообщил, что данные с Госуслуг ее и ее папы похищены, а деньги пытаются отправить ВСУ. Поэтому все наличные дома нужно передать посреднику и не рассказывать о случившемся, чтобы «спецоперация» не сорвалась. «Участником похожей истории стал и 76-летний пенсионер. Он, словно парализованный от страха, когда узнал, что его личные накопления якобы неизвестные украли и перевели на финансирование украинских бандеровцев, добровольно передал нужному гонцу 9,6 млн руб. Это стало возможным по причине принуждения пожилого гражданина скачать приложение для видеозвонков, а далее все по известной схеме»,— рассказал полковник Горелых.
Еще одной жертвой стала 19-летняя студентка УрФУ, получившая звонок от якобы менеджера цветочного магазина. Он попросил назвать SMS-код для получения букета — далее мошенники действовали по стандартной схеме. Полковник Горелых также отметил, что жертвами неизвестных ранее становились не только студенты, но и доценты и профессора вуза. Он напомнил, что сотрудники настоящих спецслужб не общаются с гражданами через мессенджеры, не требуют дистанционно участвовать в следственных действиях, не просят участвовать в «секретном задании» и переводить деньги на «безопасные счета». Фото человека в форме из переписки также не подтверждают личность собеседника и его отношение к правоохранительным органам.