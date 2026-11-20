Цены на бензин в Нижегородской области снизились на 1,3%
Средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области за прошедшую неделю 10–16 ноября снизилась на 1,3% — до 72,98 руб. за литр, следует из данных Росстата. Дизель подорожал на 0,2% — до 81 руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», 3–9 ноября цены на бензин и дизель в Нижегородской области вернулись к росту на 0,1–0,4%.
После атаки беспилотников 1 ноября в регионе действуют ограничения на продажу и вывоз автомобильного топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области.