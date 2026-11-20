Как пояснил собеседник, с 2023 года на территорию карьера направлялись строительные отходы под видом рекультивационного материала. По словам источника, в июне судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда признала деятельность МБУ «ГСАП» по приему и размещению отходов под видом культивационного материала незаконной. Отходы якобы размещались в отсутствие необходимой проектной документации. После ее появления учреждение допустило отступления от проектных решений, прошедших государственную экологическую экспертизу.