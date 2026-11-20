В Екатеринбурге прошли обыски на территории Шувакишского карьера
В Екатеринбурге силовики провели обыски на территории Шувакишского карьера, который эксплуатирует муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба автопарковок» (МБУ «ГСАП»), сообщил источник «Ъ-Урал», близкий к силовым структурам. По его словам, поводом для проверки стало якобы незаконное размещение на участке строительных отходов, которые оформлялись как материал для рекультивации. В пресс-службе мэрии ответили, что не комментируют действия силовиков.
Как пояснил собеседник, с 2023 года на территорию карьера направлялись строительные отходы под видом рекультивационного материала. По словам источника, в июне судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда признала деятельность МБУ «ГСАП» по приему и размещению отходов под видом культивационного материала незаконной. Отходы якобы размещались в отсутствие необходимой проектной документации. После ее появления учреждение допустило отступления от проектных решений, прошедших государственную экологическую экспертизу.
«В решении указан конкретный объем несанкционированно размещенных отходов, из чего должен следовать расчет платы за негативное воздействие и ущерб объектам охраны окружающей среды»,— сообщил источник.
В итоге суд обязал МБУ «ГСАП» устранить допущенные нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, конкретно их ведомство проводило проверку исполнения упомянутого судебного решения. Однако на видео, публикуемых в СМИ, присутствуют и бойцы СОБРа. В пресс-службе Росгвардии отказались комментировать их действия. По словам источника «Ъ-Урал», силовики изъяли нужную документацию и несколько единиц огнестрельного оружия.