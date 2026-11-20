Очистные сооружения «Алексино» обеспечивают обработку около 90% сточных вод, образующихся в Новороссийске. Объект построен в два этапа: первая очередь введена в эксплуатацию в 1973 году с производительностью 50 тыс. куб. м в сутки, вторая — в 1986 году, после чего общая мощность достигла 100 тыс. куб. м в сутки. Сегодня фактическая производительность сооружений составляет не более 70 тыс. куб. м в сутки. Износ основного оборудования в 2019 году достигал 80%, а глубоководный выпуск находится в аварийном состоянии.