В Новороссийске нашли подрядчика для очистных сооружений за 17,4 млрд рублей
В Новороссийске заключили муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений канализации «Алексино» стоимостью 17,4 млрд руб. Подрядчиком выступает АО «Группа компаний «ЕКС». Строительно-монтажные работы планируется завершить в декабре 2029 года, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.
Контракт заключен 30 октября 2026 года. В настоящее время ведется подготовка к передаче подрядчику проектно-сметной документации и строительной площадки, вынос геодезических данных земельных участков, а также получение разрешения на строительство. Начать строительно-монтажные работы планируется после передачи площадки и получения разрешительной документации.
Реализация проекта разделена на 29 этапов. Работы предусмотрены с 30 октября 2026 года по 4 декабря 2029 года. Финансирование осуществляется за счет краевого и местного бюджетов. На 2026 год предусмотрено 1,8 млрд руб., на 2027 год — 3,4 млрд руб., на 2028 год — 3,9 млрд руб., на 2029 год — 9,4 млрд руб.
Очистные сооружения «Алексино» обеспечивают обработку около 90% сточных вод, образующихся в Новороссийске. Объект построен в два этапа: первая очередь введена в эксплуатацию в 1973 году с производительностью 50 тыс. куб. м в сутки, вторая — в 1986 году, после чего общая мощность достигла 100 тыс. куб. м в сутки. Сегодня фактическая производительность сооружений составляет не более 70 тыс. куб. м в сутки. Износ основного оборудования в 2019 году достигал 80%, а глубоководный выпуск находится в аварийном состоянии.
После реконструкции расчетная производительность очистных сооружений составит 120,7 тыс. куб. м в сутки, максимальная в периоды пиковой нагрузки — 150,9 тыс. куб. м. Проект также предусматривает модернизацию технологических процессов и приведение качества очистки сточных вод к современным нормативным требованиям.