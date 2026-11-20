Компания фигуранта специализировалась на физкультурно-оздоровительной деятельности. Как полагает следствие, обвиняемый дистанционно оформил на нее пять кредитов, зная, что фактически организация не работает уже несколько лет. В целях привлечения кредитов он указывал закупку товара, аренду помещений и уплату налогов.