Нижегородский предприниматель пойдет под суд по делу о фиктивных кредитах
Пенсионер в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитами на 10 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 72-летнему жителю Вачского округа инкриминируют получение кредитов на фактически неработающее ООО.
Компания фигуранта специализировалась на физкультурно-оздоровительной деятельности. Как полагает следствие, обвиняемый дистанционно оформил на нее пять кредитов, зная, что фактически организация не работает уже несколько лет. В целях привлечения кредитов он указывал закупку товара, аренду помещений и уплату налогов.
За время следствия 2,3 млн руб. со счета автоматически списали в счет погашения задолженности.
Фигурант находится под подпиской о невыезде. По инкриминируемым ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.