Обвиняемым инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере). Как полагает следствие, они собирались приобретать партии наркотиков и сбывать их через «закладки» на территории региона. При обысках у них изъяли наркотики в крупном размере, в каком именно, не уточняется.