Ранее приговором суда первой инстанции инспектор признан виновным в получении взятки организованной группой, в крупном размере, за незаконные действия (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб., лишил права занимать определенные должности на четыре года и классного чина, а также конфисковал в доход государства 323 тыс. руб.