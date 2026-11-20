У инспектора Госжилстройнадзора Башкирии конфисковали 600 тысяч рублей
Верховный суд Башкирии конфисковал у осужденного инспектора Госжилстройнадзора Рамазана Кайтаева 600 тыс. руб. в доход государства. Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Советского района Уфы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Ранее приговором суда первой инстанции инспектор признан виновным в получении взятки организованной группой, в крупном размере, за незаконные действия (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб., лишил права занимать определенные должности на четыре года и классного чина, а также конфисковал в доход государства 323 тыс. руб.
По данным «Ъ-Уфа», в состав группы входили еще один инспектор Леонид Гринев начальник организационно-контрольного отдела Гульназ Гаязова.
По материалам дела, с августа 2022 года по декабрь 2023 года осужденный в составе организованной группы получал взятки от застройщиков за выдачу заключений о соответствии построенных и реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.
Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с неправильным определением суммы денежных средств, подлежащих конфискации.
Верховный суд республики изменил приговор и увеличил сумму конфискованных средств до 600 тыс. руб.