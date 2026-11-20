26 ноября в ресторане «ФЛО» состоится первая встреча цикла «Петербург за одним столом». Она будет посвящена столовому этикету, который выходит далеко за рамки правил обращения с приборами. Эксперт по этикету Валентина Хлистун расскажет, как вести себя за столом в разных обстоятельствах, учитывать культурные особенности и сохранять такт в ситуациях, которые могут поставить в неловкое положение. В программе — правила использования столовых приборов и салфетки, порядок подачи блюд, особенности поведения в ресторанах разных стран. Отдельно разберут повседневные ситуации: как сделать заказ, что делать, если упал прибор, как поступить, если подали нелюбимое блюдо, и как деликатно реагировать на промахи других гостей.