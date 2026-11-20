От вечера вагю до ужина по французскому кино
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Sintoho: новые вкусы Азии
20 ноября в ресторане Sintoho отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg пройдет первый ужин Wagyu Zenkyo, посвященный японской мраморной говядине вагю. Меню из пяти курсов будет построено вокруг главного продукта, который команда ресторана представит в разных вариантах приготовления и подачи.
Название ужина отсылает к Дзэнкоку Вагю Норёку Кёсинкай, или просто Дзэнко (Zenkyo) — национальной Олимпиаде по вагю, одному из наиболее престижных японских соревнований, проходящих раз в пять лет и посвященных оценке качества мраморной говядины и племенного скота. Барная команда подготовит коктейль, в процессе приготовления которого используется жир говядины вагю.
Через неделю, 28 ноября: в Sintoho состоится вечер Spirits of Asia («Дух Азии»), посвященный культовым напиткам азиатского региона. В центре программы — байцзю, саке, сетю, японский джин и виски. Шеф-сомелье отеля Игорь Смирнов познакомит гостей с историей и особенностями этих напитков, расскажет о традициях их производства и роли в культуре разных стран Азии. Гастрономическую часть вечера составит специальное меню шеф-повара Бадмы Адучеева.
«Бамбина»: Италия в стиле Duo
В Петербурге открылось новое итальянское городское кафе Bambina («Бамбина») от Duo Band. Как объясняют создатели, Бамбина — вымышленный персонаж: веселая и озорная девочка. Ее чувство юмора, самоирония и огромная любовь к булочкам задают настроение всему кафе с собственной пекарней, выпекающей и фирменную булочку «Бамбина» с заварным кремом и малиной.
В кафе готовят итальянские канноли, пастичотто в виде песочных корзиночек и сфольятеллу в форме ракушки с начинкой из творожного крема. Пекут и корнетто, итальянские круассаны из сдобного слоеного теста, которые на родине часто щедро начиняют шоколадным или ванильным кремом. В кофейной карте нашлось место и итальянской классике, и авторским напиткам с десертными вкусами: тирамису здесь обыгрывают в холодном латте, а раф готовят с лимонной меренгой.
Основное меню включает карпаччо из цукини с фетой, куриную печень по-венециански с полентой и камбалу с соусом аква пацца, однако центром притяжения является домашняя паста, которой отведена дюжина рецептов, в основном классических, но непременно обыгранных в свойственном Duo Band стиле.
«ФЛО»: Петербург за одним столом
26 ноября в ресторане «ФЛО» состоится первая встреча цикла «Петербург за одним столом». Она будет посвящена столовому этикету, который выходит далеко за рамки правил обращения с приборами. Эксперт по этикету Валентина Хлистун расскажет, как вести себя за столом в разных обстоятельствах, учитывать культурные особенности и сохранять такт в ситуациях, которые могут поставить в неловкое положение. В программе — правила использования столовых приборов и салфетки, порядок подачи блюд, особенности поведения в ресторанах разных стран. Отдельно разберут повседневные ситуации: как сделать заказ, что делать, если упал прибор, как поступить, если подали нелюбимое блюдо, и как деликатно реагировать на промахи других гостей.
Гастрономическую часть вечера составит меню Кирилла Игнатова из пяти подач. В него войдут тарталетки с красной креветкой, сахалинский гребешок с тыквой и трюфельным понзу, пате фуа-гра с абрикосовым конфитюром и облепиховым сиропом, филе говядины с картофельным гратеном и соусом из трав. Завершит ужин десерт «Малина — жасмин».
BSB Group: помидорный урожай
В четырех барах группы BSB созрел урожай. Художник Александр Помидоркин поселил в интерьерах этих заведений четыре керамических помидора, под каждый из которых бар создал свой special-коктейль — портрет его характера в бокале.
«Помидор на четырех лапах», который движется куда пожелает, поселился в баре «Сайгон», открытом в любое время суток: ему посвящен коктейль «Дикое начало». «Классический помидор» в баре-квартирнике «Современник» — как классическая песня, с которой у пианино начинается любой квартирник: в одноименном коктейле — честная классика, где вкус помидора контрастирует со сладостью клубники и персика. «Помидор с ногами» в рюмочной «Тимур» ищет баланс и пытается устоять на ногах: коктейль «Мужское начало» — грубоватый и резкий, с прямой горечью и без лишних церемоний. «Помидор с грудями» в Коктейльном баре Альберта Барабанова имеет элегантные округлые формы, и коктейль «Женское начало» — мягкий, нежный и по-девичьи игривый.
Closer: первая годовщина
28 ноября Closer («Клоузер» — «Ближе») отмечает первый день рождения. По этому случаю в ресторан приедет Лён Чуньва — шеф-повар и совладелец гонконгского Racines, отмеченного звездой Michelin.
Лён родился в Страсбурге во французско-китайской семье рестораторов. Работал в Монте-Карло на кухне Жоэля Робюшона, несколько лет провел в команде Анн-Софи Пик — от Лозанны и Валанса до Парижа и Гонконга. Сегодня он соединяет французские техники с традициями кантонской кухни, которые знает с детства.
Вместе с бренд-шефом Closer Марией Дементьевой Лён представит концептуальное сет-меню.
Французское кино плюс гастрономия
До конца ноября в четырех ресторанах — RED Steak & Wine («Красный стейк и вино»), Tel Aviv by Saviv, UVA («Ува») и «Паруса на крыше» — будут подавать специальные меню из трех авторских блюд с кинематографическими названиями, вдохновленные разными эпохами французского кино: так проходит гастрономическая программа второго сезона конкурса авторской кухни Studio Gourmet («Студио Гурме») Андрея Шмакова.
Так, в RED Steak & Wine («Красный стейк и вино») вдохновились «Шербурскими зонтиками», «Фантомасом» и «Ангелом А»; в Tel Aviv by Saviv — фильмами «Хороший год», «Вкус вещей» и «Анонимные романтики», в «Парусах на крыше» взяли «Амели», «Вкус вещей» и «Мулен Руж», а в UVA приняли за основу фильм Люка Бессона «Пятый элемент», сделав гостя главным героем интерактивного ужина, где нужно активировать три стихии: «Воду», «Землю» и «Огонь».