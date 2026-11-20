«Это создает основу для финансирования долгосрочных проектов»
Банкир Сергей Колбуденко — об увеличении страховых лимитов по долгосрочным вкладам
Госдума принял поправки в закон о страховании вкладов, которыми увеличила лимиты страхового возмещения по долгосрочным (более 3 лет) вкладам физлиц, а также по удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами вкладам на срок от 1 до 3 лет. Закон уже поступил сенаторам на рассмотрение. О том, насколько повышение лимитов по долгосрочным вкладам может быть связано с опасениями оттока вкладчиков «Ъ-Кубань» рассказал заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Сергей Колбуденко.
«Увеличение страхового покрытия напрямую снижает риски для вкладчиков. Для тех, кто размещает средства на длительный срок, порог страхового возмещения повышается с 1,4 млн до 2 млн рублей в одном банке. Эта мера укрепляет стабильность ресурсной базы банков и косвенно помогает минимизировать тревожность вкладчиков.
Стоит отметить, что масштабного оттока средств с банковских депозитов не наблюдается. Население и бизнес в целом склонны сохранять доверие к банковской системе. Люди понимают, что даже при снятии части средств остальная сумма защищена системой страхования вкладов, а регулятор и АСВ обеспечивают бесперебойность выплат. Увеличение лимита — это скорее сигнал и дополнительная гарантия, а не инструмент оперативного реагирования на колебания рынка.
Для тех, кто рассматривает долгосрочные депозитные инструменты, новый лимит станет весомым аргументом при выборе продукта: 2 млн рублей — это существенная сумма, и дополнительная защита снижает психологический барьер.
Законодательная мера может стимулировать спрос на размещение средств на длительный срок. В итоге банки пополнят ресурсную базу, получив доступ к “длинным” деньгам. А это в свою очередь создает основу для финансирования долгосрочных проектов в экономике — от инфраструктуры до реального сектора.
В целом законопроект будет способствовать решению важной задачи по повышению уверенности вкладчиков и созданию дополнительного стимула для долгосрочных сбережений. Думаю, в среднесрочной перспективе инициатива окажет положительное влияние стабильность банковской системы».