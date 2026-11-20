Госдума принял поправки в закон о страховании вкладов, которыми увеличила лимиты страхового возмещения по долгосрочным (более 3 лет) вкладам физлиц, а также по удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами вкладам на срок от 1 до 3 лет. Закон уже поступил сенаторам на рассмотрение. О том, насколько повышение лимитов по долгосрочным вкладам может быть связано с опасениями оттока вкладчиков «Ъ-Кубань» рассказал заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Сергей Колбуденко.