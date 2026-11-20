Жителей Краснодара будут судить за легализацию имущества пенсионерки и мошенничество
Двое жителей Краснодара предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации имущества пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Краснодара и его 29-летней знакомой, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и легализации имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Согласно версии следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года фигурант и его сожительница решили незаконно завладеть имуществом знакомой им 80-летней пенсионерки. Для этого они разработали план и распределили между собой роли. Соучастники пообещали пожилой женщине ухаживать за ней и помогать по хозяйству, они убедили ее заключить с обвиняемой договор дарения жилого дома и земельного участка, принадлежавшего пенсионерке. Стоимость имущества составляла более 10,8 млн руб. Женщина подписала договор дарения, после чего фигурантка приобрела право собственности на дом и земельный участок.
В феврале прошлого года фигуранты, осознав, что договор дарения может быть оспорен потерпевшей или ее родственниками, решили легализовать имущество. Они заключили с родственником обвиняемого, который не знал об их намерениях, фиктивный договор купли-продажи без передачи денег, указав в нем стоимость объектов недвижимости на сумму 6,5 млн руб.
Сейчас на недвижимое имущество и банковские счета фигурантов наложен арест. Права потерпевшей восстановлены, а имущество возвращено законному владельцу. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд.