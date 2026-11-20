Согласно версии следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года фигурант и его сожительница решили незаконно завладеть имуществом знакомой им 80-летней пенсионерки. Для этого они разработали план и распределили между собой роли. Соучастники пообещали пожилой женщине ухаживать за ней и помогать по хозяйству, они убедили ее заключить с обвиняемой договор дарения жилого дома и земельного участка, принадлежавшего пенсионерке. Стоимость имущества составляла более 10,8 млн руб. Женщина подписала договор дарения, после чего фигурантка приобрела право собственности на дом и земельный участок.