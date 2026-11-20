Жителей и гостей города просят закрыть окна, форточки и двери. На время действия штормового предупреждения необходимо воздержаться от прогулок, не подходить близко к фасадам домов, рекламным щитам, оборванным проводам, деревьям и набережным. Также следует убрать автомобили от деревьев.