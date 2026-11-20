Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе из-за непогоды
В Севастополе объявили штормовое предупреждение. В течение дня ветер усилится до 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Жителей и гостей города просят закрыть окна, форточки и двери. На время действия штормового предупреждения необходимо воздержаться от прогулок, не подходить близко к фасадам домов, рекламным щитам, оборванным проводам, деревьям и набережным. Также следует убрать автомобили от деревьев.
При обнаружении упавшего дерева, засора ливневой канализации, обрыва проводов, протечки крыши, а также подтопления, необходимо позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя по номеру +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона) или «1563» (со стационарного).