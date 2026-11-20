Крайсуд подтвердил приговор организаторам финансовой пирамиды в Сочи
Они похитили у вкладчиков почти 17 млн рублей
В Сочи вступил в законную силу приговор по делу о финансовой пирамиде, участники которой похитили у вкладчиков более 16,9 млн руб. Центральный районный суд города признал Светлану Буторину, Светлану Иванову и Рамзана Демельханова виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Краснодарский краевой суд оставил назначенные им наказания без изменений, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По материалам дела, с 2021 по 2023 год осужденные привлекали деньги граждан в потребительские кооперативы «Расвет», «Рассвет» и «Фишт». Вкладчикам обещали высокий доход от операций на валютной и криптовалютной биржах, а также от инвестиционных проектов, включая строительство завода по производству оборудования для акваферм. Взносы принимались в рублях и криптовалюте USDT. Минимальный размер некоторых вложений составлял 1 тыс. USDT, что по курсу того времени соответствовало примерно 74–76 тыс. руб.
С гражданами заключали договоры и обещали выплачивать проценты, в отдельных случаях — до 1% ежедневно. Однако заявленная доходность не была обеспечена реальными инвестициями: деньги прежним участникам выплачивали за счет взносов новых вкладчиков.
Буторина занималась привлечением граждан, консультировала их, оформляла договоры, принимала деньги и вела учет поступлений. Иванова привлекала средства через кооператив «Фишт», а Демельханов, будучи председателем кооператива «Рассвет», также участвовал в привлечении вкладчиков.
Суд установил 27 потерпевших. Общая сумма похищенных средств составила 16,905 млн руб. С учетом роли каждого из подсудимых Буторину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Иванову и Демельханова — к трем годам. Наказание все трое должны отбывать в колонии общего режима.
Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы в апелляционном порядке, признала решение первой инстанции законным и справедливым и оставила его без изменений. После этого приговор вступил в законную силу.