По материалам дела, с 2021 по 2023 год осужденные привлекали деньги граждан в потребительские кооперативы «Расвет», «Рассвет» и «Фишт». Вкладчикам обещали высокий доход от операций на валютной и криптовалютной биржах, а также от инвестиционных проектов, включая строительство завода по производству оборудования для акваферм. Взносы принимались в рублях и криптовалюте USDT. Минимальный размер некоторых вложений составлял 1 тыс. USDT, что по курсу того времени соответствовало примерно 74–76 тыс. руб.