В городе работают заправки сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть» и «Уфим-нефть», а также независимые АЗС. Наличие отдельных видов топлива зависит от станции. В частности, на некоторых заправках «Роснефти» АИ-95 доступен только по топливным картам и для спецтранспорта. АЗС Rusoil на территории Цемдолины работает до 23:00, заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00.