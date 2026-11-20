Топливо в Анапе и Новороссийске утром 20 ноября отпускают 28 и 32 АЗС
АИ-100 в наличии только в Анапе
В Новороссийске утром 20 ноября топливо отпускали на 32 автозаправочных станциях. Бензина АИ-100 в наличии не было, АИ-95 продавали на 22 АЗС, АИ-92 — на 26, дизельное топливо — на 31. Еще четыре заправки временно приостановили отпуск топлива. Такие данные по состоянию на 9:00 опубликовали городские власти.
В городе работают заправки сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть» и «Уфим-нефть», а также независимые АЗС. Наличие отдельных видов топлива зависит от станции. В частности, на некоторых заправках «Роснефти» АИ-95 доступен только по топливным картам и для спецтранспорта. АЗС Rusoil на территории Цемдолины работает до 23:00, заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00.
В Анапе по состоянию на 9:30 20 ноября работали 28 автозаправочных станций. АИ-92 и дизельное топливо были доступны на всех из них, АИ-95 — на 26, АИ-100 — на одной.
На четырех анапских АЗС действовали ограничения на объем отпуска топлива в баки автомобилей: бензин АИ-92 и АИ-95 продавали в объеме не более 30 л, дизельное топливо — до 50 л на трех заправках.
Власти предупредили, что данные о наличии топлива актуальны на момент публикации и в течение дня могут измениться. Жителей попросили не закупать бензин и дизель впрок, чтобы избежать очередей и сохранить доступность топлива для всех автомобилистов.