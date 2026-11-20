Уфимцы проиграли челябинцам в первом матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу
Ответная встреча состоится 10 декабря
Первый матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди мужчин между клубами «Динамо» (Уфа) и ЧБК (Челябинск) завершился со счетом 96:103.
Игра проходила при полных трибунах уфимского спорткомплекса «Динамо»: более чем за два часа до начала встречи пресс-служба команды хозяев заявила о всех проданных билетах на матч.
Первая половина матча закончилась в пользу «Динамо»: уфимцы вели со счетом 55:48. Третья четверть тоже осталась за хозяевами — 79:75. Однако в заключительной десятиминутке челябинцы набрали 28 очков и вышли вперед. Игра завершилась с отрывом в семь очков в пользу гостей — 96:103.
Больше всех очков среди динамовцев набрал Юрий Умрихин (29 очков), в составе ЧБК — Джером Хантер (21 очко).
10 декабря в Челябинске состоится ответная встреча между клубами. До этого «Динамо» в Уфе 4 декабря примет магнитогорский «Металлург», а 7 декабря вновь сыграет с ЧБК, но в рамках Суперлиги.