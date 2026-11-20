Первая половина матча закончилась в пользу «Динамо»: уфимцы вели со счетом 55:48. Третья четверть тоже осталась за хозяевами — 79:75. Однако в заключительной десятиминутке челябинцы набрали 28 очков и вышли вперед. Игра завершилась с отрывом в семь очков в пользу гостей — 96:103.