В Белебее устанавливают обстоятельства смерти подростка после курения вейпа
Белебеевский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти подростка, тело которого без видимых телесных повреждений было обнаружено 9 ноября в общежитии в Белебее.
Следователи устанавливают причину смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Как написал в соцсетях глава Аскинского района, заместитель председателя Совета муниципальных образований Республики Башкортостан Динис Юсупов, подросток погиб после курения вейпа: «Парню стало плохо сразу после затяжки: он начал задыхаться, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось».
По данным минздрава республики, отметил Динис Юсупов, подросток курил электронные сигареты около года, за это время у него развилось тяжелое поражение обоих легких.