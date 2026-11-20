Как написал в соцсетях глава Аскинского района, заместитель председателя Совета муниципальных образований Республики Башкортостан Динис Юсупов, подросток погиб после курения вейпа: «Парню стало плохо сразу после затяжки: он начал задыхаться, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось».