Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.