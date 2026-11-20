Сообщается, что, когда малолетний самостоятельно вышел с территории детского сада, он был без верхней одежды. Его увидел прохожий, который вернул ребенка в учреждение. Согласно предварительной информации, жизни и здоровью несовершеннолетнего сейчас ничего не угрожает, он находится с родителями.