СКР устанавливает обстоятельства побега ребенка из детского сада в Краснодаре
В Краснодаре следователи СКР устанавливают обстоятельства инцидента в детском саду. В СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что ребенок самостоятельно покинул территорию частного детского сада и вышел к проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Сообщается, что, когда малолетний самостоятельно вышел с территории детского сада, он был без верхней одежды. Его увидел прохожий, который вернул ребенка в учреждение. Согласно предварительной информации, жизни и здоровью несовершеннолетнего сейчас ничего не угрожает, он находится с родителями.
Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле в аппарате следственного управления. По результатам работы будет принято процессуальное решение.