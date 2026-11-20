Из общей суммы требований 435,5 млн руб. приходится на основной долг, 39,6 млн руб. — на проценты и 3 млн руб. — на неустойку. Последняя будет учитываться отдельно и подлежит погашению после основного долга и процентов. Кроме того, в реестр включены судебные расходы банка по уплате госпошлины в размере 1,5 млн руб.