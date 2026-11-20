На Дону горнодобывающая компания попала под наблюдение из-за долга на 478 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении горнодобывающей компании ООО «БСК» из Каменска-Шахтинского по заявлению кредитной организации. Требования на 478,1 млн руб. признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра кредиторов. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Из общей суммы требований 435,5 млн руб. приходится на основной долг, 39,6 млн руб. — на проценты и 3 млн руб. — на неустойку. Последняя будет учитываться отдельно и подлежит погашению после основного долга и процентов. Кроме того, в реестр включены судебные расходы банка по уплате госпошлины в размере 1,5 млн руб.
Временным управляющим ООО «БСК» суд утвердил Виталия Федоренко. Ему предстоит проанализировать финансовое состояние должника, оценить возможность восстановления платежеспособности и проверить наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 2 февраля 2027 года.
Третьими лицами в деле выступают ООО «Крупно» и его временный управляющий Алексей Антонов. Причины их привлечения к спору в опубликованной резолютивной части определения не раскрываются.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс». ООО «БСК» зарегистрировано 13 июня 2019 года в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель и директор — Эдуард Дохоян. Выручка за 2025 год — 46,2 млн руб., чистый убыток — 8 млн руб.