В Краснодаре отменили беспилотную опасность
Отражение атаки БПЛА в Краснодаре началось около 00:17. Тогда в городе включили сирены. Сейчас сигнал «Беспилотная опасность» отменен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Жителей просят не приближаться к обломкам беспилотников, если они будут обнаружены, и сообщать о них по телефону 112. До прибытия правоохранительных органов и спецслужб необходимо не допускать к обломкам других людей и не фотографировать их.
Также горожан призвали не отвечать на уточняющие вопросы в комментариях к публикациям об обнаружении обломков в социальных сетях и мессенджерах.