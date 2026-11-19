Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу, перейти в помещение без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтами и оставаться на лестничных площадках не следует. Находящимся на улице советуют укрываться в цокольных этажах зданий, паркингах или подземных переходах. Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.