В Краснодаре на фоне отражения атаки БПЛА включили сирены
В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу, перейти в помещение без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтами и оставаться на лестничных площадках не следует. Находящимся на улице советуют укрываться в цокольных этажах зданий, паркингах или подземных переходах. Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.
О замеченных беспилотниках необходимо сообщать по номеру 112. Жителей также предупредили о запрете на публикацию фото и видео БПЛА, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны и оперативных служб. За распространение таких материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Горожанам рекомендовали дождаться отмены сигнала опасности и следить за сообщениями официальных источников.