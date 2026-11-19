В Краснодаре вечером 19 ноября произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице 1 Мая. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.