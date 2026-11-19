В Краснодаре при пожаре в трехэтажном доме эвакуировали 60 человек
В Краснодаре вечером 19 ноября произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице 1 Мая. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре поступило около 19:00. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 19:12. По данным МЧС, огонь охватил трехэтажный многоквартирный жилой дом с мансардой.
В 20:43 пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м. На месте работали 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Информация о пострадавших в предоставленном сообщении не приводится.
Ранее в Краснодарском крае произошел пожар в частном доме в станице Упорной Лабинского района, в результате которого погибла женщина. Одной из возможных причин возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Еще один пожар произошел 28 октября в доме на улице Красноармейской в Кропоткине. После ликвидации огня в одной из комнат спасатели обнаружили тело 76-летней хозяйки дома. Пожарную службу вызвала ее родственница.