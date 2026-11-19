Екатерина Медведева родилась 10 января 1937 года в селе Голубино (Белгородской области), рано осиротела и воспитывалась в детском доме в Шуше (Азербайджанская ССР). Повзрослев, работала ткачихой в Баку, затем сменила множество профессий. Впервые обратилась к живописи в 1976 году, в 39 лет, когда работала в изостудии при народном театре в Кисловодске. Уже через несколько месяцев она провела свою первую персональную выставку. После переезда в Москву и еще одной выставки 1981 года автор-самоучка получила признание критиков и коллекционеров. Ее работы стали приобретать музеи и частные собрания в России и за рубежом. Она создавала яркие картины, где изображала лики святых, балерин, близких людей и писателей, пейзажи и натюрморты.