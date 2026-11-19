Великий русский примитив
В Екатеринбурге открылась персональная выставка Кати Медведевой
В Музее наивного искусства представили ретроспективный проект «Легенда наивного искусства» о Кате Медведевой, приуроченный к 90-летию художницы. Экспозиция объединила 60 работ из 20 частных московских коллекций. На выставке собраны живописные полотна и графика с яркими акцентами — блестками, перьями, гипюром и стразами. Знакомилась с экспрессивным творческим миром и его жителями София Паникова.
Екатерина Медведева родилась 10 января 1937 года в селе Голубино (Белгородской области), рано осиротела и воспитывалась в детском доме в Шуше (Азербайджанская ССР). Повзрослев, работала ткачихой в Баку, затем сменила множество профессий. Впервые обратилась к живописи в 1976 году, в 39 лет, когда работала в изостудии при народном театре в Кисловодске. Уже через несколько месяцев она провела свою первую персональную выставку. После переезда в Москву и еще одной выставки 1981 года автор-самоучка получила признание критиков и коллекционеров. Ее работы стали приобретать музеи и частные собрания в России и за рубежом. Она создавала яркие картины, где изображала лики святых, балерин, близких людей и писателей, пейзажи и натюрморты.
Наивными картинами Екатерины Медведевой восхищался Марк Шагал, назвавший художницу «великим русским примитивом».
«Мы открываем персональную ретроспективную выставку Кати Медведевой, потому что это настоящая легенда наивного искусства. Полотнами, холстами и графическими листами художницы гордятся многие частные и государственные собрания в России и за рубежом. И несмотря на то, что жизненная судьба у нее трудная, ее творческая карьера блистательно успешная»,— рассказала замдиректора ЕМИИ по науке Зоя Таюрова.
В нескольких залах музея выставлены работы, охватывающие почти 50 лет творчества Кати Медведевой. Центральное место в экспозиции занимает любимая тема художницы — балет. Прочитав автобиографическую книгу Майи Плисецкой, она глубоко прочувствовала трудную жизнь балерины и называла их всех «живыми ангелами». Изящные танцующие фигуры представлены на холстах из ткани и бархата, их наряды украшают перья и блестки: «Балет» (2010), «Орхидеи» (2009), «Балет. Пробуждение Флоры» (2009), «Сильфида» (2001), «Балерина» (2001).
Отдельный раздел посвящен кукольным работам по мотивам произведений художницы. Команда ЕМИИ совместно с Уральской ассоциацией художников по куклам подготовила спецпроект. У каждой фигуры из папье-маше есть свой одноименный «прототип»: «Танец», «Майя», «Богоматерь», «Автопортрет», «Пробуждение России». Таким образом, Катя Медведева из плоскости холста выходит в объемный мир.
В последней части экспозиции представлены видеоматериалы с одного из показов. На записи коллекционеры, из чьих архивов собраны произведения на текущей выставке, рассказывают о некоторых предметах экспозиции. Они с теплом вспоминают разные курьезные случаи, связанные с художницей. Например, как она могла прийти на открытие чужой выставки, чтобы там показать свои работы.
«Этот проект сделан в коллаборации с такими важными именами для наивного искусства, как Надежда Мусянкова. Она исследовательница, ученица великой Ксении Богемской. Человека, который наивное искусство в науке подсветил и стал "локомотивом", за которым сегодня следуем все мы»,— добавила куратор, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.
Экспозиция будет работать до 21 февраля.