На поддержку аграриев Кубани направят почти 4 млрд рублей
На Кубани на поддержку сельхозпроизводителей в период осенней посевной направят почти 4 млрд руб. Об этом сообщили по итогам совещания, посвященного результатам сельскохозяйственного сезона 2026 года и мерам государственной поддержки аграриев.
Совещание состоялось в рамках 33-й Международной выставки «ЮгАгро». Его провел министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.
По словам министра, основная задача региональных властей — сохранить производственный потенциал агропромышленного комплекса. Для этого необходимо обеспечить экономическую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли своевременно проводить полевые работы, закупать необходимые ресурсы и вкладывать средства в дальнейшее развитие.
Федор Дерека отметил, что в 2026 году при поддержке губернатора Кубани аграриям выделили дополнительные средства из федерального и краевого бюджетов. Кроме того, были расширены действующие меры помощи сельхозпроизводителям.
Министр подчеркнул, что государственная поддержка должна позволить предприятиям сохранить хозяйства, продолжить производство и подготовиться к следующему сельскохозяйственному сезону.
В ходе совещания участники подвели итоги сельскохозяйственного сезона 2026 года и обсудили дальнейшие меры поддержки агропромышленного комплекса региона.